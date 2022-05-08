Белый дом запретил поставки оборудования Первому каналу, НТВ, «России-1»

США ввели дополнительные ограничения против России. Теперь американским компаниям запрещено продавать оборудование и ПО для трех главных российских телеканалов, а также размещать на их ресурсах рекламу. Кроме того, введены рестрикции против нескольких банков России, ограничен въезд для военнослужащих, и запрещены поставки бульдозеров и промышленных двигателей. А еще в список вошли 2600 россиян и белорусов.

Вашингтон считает, что три телеканала «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Поэтому компаниям США запрещается продавать им осветительное, серверное оборудование, программное обеспечение. Сообщает ТАСС.

Что касается рекламы, то в США считают, что «западные компании были одними из главных рекламодателей на этих телеканалах». По данным Белого дома, прошлогодний объем «доходов от рекламы превысил 300 $ млрд».