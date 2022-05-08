Белый дом запретил поставки оборудования Первому каналу, НТВ, «России-1»

08.05.2022 [Общество]

США ввели дополнительные ограничения против России. Теперь американским компаниям запрещено продавать оборудование и ПО для трех главных российских телеканалов, а также размещать на их ресурсах рекламу. Кроме того, введены рестрикции против нескольких банков России, ограничен въезд для военнослужащих, и запрещены поставки бульдозеров и промышленных двигателей. А еще в список вошли 2600 россиян и белорусов.

Вашингтон считает, что три телеканала «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Поэтому компаниям США запрещается продавать им осветительное, серверное оборудование, программное обеспечение. Сообщает ТАСС

Что касается рекламы, то в США считают, что «западные компании были одними из главных рекламодателей на этих телеканалах». По данным Белого дома, прошлогодний объем «доходов от рекламы превысил 300 $ млрд».

 

Тэги: санкции, пропаганда

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
Жители Вологодской области при помощи специального сервиса пытаются выяснить, что их ждет в случае ядерной войны
Лидер вологодского оппозиционного движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию
17-летнего подростка ранили во время охоты под Вологдой
Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского
На трассе в Вологодском районе перевернулся грузовик

Похожие новости

Счетная палата: поступления в региональные бюджеты могут снизиться на 5–8% из-за санкций

Снижение возможно при пессимистичном сценарии развития событий

536
0

В России начал снижаться объем заготовки древесины

Основные причины — запрет экспорта из страны необработанной древесины с начала 2022 года

638
0

Сбер отключат от SWIFT

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

910
0

Купон по евробондам «ФосАгро» не дошел до держателей

«ФосАгро» пополнила ряды компаний из РФ, столкнувшихся с проблемами в обслуживании внешнего долга на фоне антироссийских санкций

893
0

«Коммерсантъ»: в России нарастает дефицит дорогостоящих лекарств

Министерство здравоохранения РФ к началу апреля почти исчерпало предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероз

1041
0

Министр экономразвития Максим Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля

Ажиотажный спрос на продукты прошел

897
0

«Финам» установил рекомендацию «слабее рынка» для акций Северстали

Компания стала первой в своем секторе жертвой санкций

1015
0

В России на четверть упадет выпуск упаковочного картона

Из-за закрытия экспорта в Европу склады производителей переполнены

993
0

Библиотека Monotype заблокировала шрифты Times New Roman и Arial для российских пользователей

Библиотека шрифтов используется создателями сайтов, издателями, производителями ПО и так далее

953
0

Кудрин: инфляция в России по итогам года может достигнуть 20%

Глава Счетной палаты уверен, что страна перешла к новому темпу инфляции

1383
0

Для поиска новых бизнес-партнеров в Вологодской области создали «Биржу импортозамещения»

Сейчас на ней уже представлены запросы крупнейших предприятий области — «Апатит», «Свеза» и «ЧФМК».

993
0

России грозят проблемы с ассортиментом строительных, отделочных материалов, химии и инженерного оборудования

Ассортимента осталось на пару месяцев

1223
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Четыре медали завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного ФО по тхэквондо
Белый дом запретил поставки оборудования Первому каналу, НТВ, «России-1»
В Вологодском районе утонул мужчина
Вологодские полицейские помогли семье доставить ребенка в больницу, ему стало плохо в дороге
В Череповце обнаружили 11 клещей с боррелиозом
Вологодские парашютисты-пожарные отправились на тушение пожаров в Курганскую область
Дмитрий Зубакин из Верховажья стал бронзовым призером Первенства России по Смешанному боевому единоборству
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1867
0
08.05.2022 [БлогоVO]

А тем временем подготовка к празднику идёт своим чередом! Заборы обклеиваются, разметки наносятся!

307
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика