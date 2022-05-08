Вологодские полицейские помогли семье доставить ребенка в больницу, ему стало плохо в дороге

5 мая сотрудники ДПС вблизи поселка Сосновка в Вологодском районе заметили машину, которая выполняла маневры, нарушающие правила дорожного движения. Когда машина была остановлена, выяснилось, что водитель ищет место для разворота, чтобы срочно отвезти ребенка в больницу. Мальчику стало плохо по дороге.

31-летний мужчина, отец ребенка объяснил ситуацию.

«Взволнованный мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время поездки 4-летнему сыну плохо и он решил побыстрее отвезти его больницу. Но не мог найти место для разворота, так как на протяжении нескольких километров на трассе нанесена разметка в виде сплошной линии. Поэтому мужчина превышал максимально разрешенную скорость движения, чтобы поскорее найти безопасный участок для разворота», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Тогда наряд отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Вологодскому району в составе Алексея Петрова и Алексея Пушкарева доложили о случившемся в дежурную часть. Вслед за этим они включили спецсигналы и сопроводили семью в детскую областную больницу для оказания помощи ребенку.