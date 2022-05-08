В Череповце обнаружили 11 клещей с боррелиозом. Об этом cherinfo рассказала замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко.

«Чаще всего клещей привозят с дачи или с природы. Мы подходим к пику активности. Обычно максимум пострадавших на неделе после майских праздников. В Череповце обработали парки, начали обрабатывать территории школ и детских садов. Обычно обработка проходит два раза за сезон — в начале мая и конце июля», — рассказала Анастасия Тищенко.

По ее словам всего, с начала сезона в лаборатории в Череповце проверили 41 клеща, каждый четвертый оказался переносчиком боррелиоза, клещевой энцефалит в образцах не найден.

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное трансмиссивное заболевание острого или хронического течения, вызываемое бактериями рода Borrelia, которые поражают кожу, суставы, сердце и нервную систему. Клинически характеризуется полиморфизмом проявлений и без лечения приводит к стойкому нарушению жизнедеятельности и инвалидизации человека.

200 жителей Вологодской области пострадали от укусов клещей за минувшую неделю. Всего же с начала сезона жертв насчитывается 320. В лидерах по укусам - Череповец.