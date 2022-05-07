Дмитрий Зубакин из Верховажья стал бронзовым призером Первенства России по Смешанному боевому единоборству

07.05.2022 [Спорт]

Дмитрий Зубакин из Верховажья стал бронзовым призером Первенства России по Смешанному боевому единоборству (MMA), среди юношей 14-15 лет.

Соревнования прошли в Омской области 6–7 мая.

Дмитрий Зубакин (тренер Алексей Кинев) воспитанник СПК «Ратник» занял третье место в весовой категории до 36 кг. В полуфинале Дмитрий уступил Арсению Константинову из Самарской области. За 1 мин. 56 секунд до конца второго раунда соперник применил болевой прием, в положение лежа зафиксировал руку нашему спортсмену. После чего Дмитрию ничего другого не оставалось, как признать свое поражение

Тэги: единоборства

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