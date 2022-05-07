Первый школьный парад в честь Дня Победы прошел в Вологде

07.05.2022 [Общество]

Городской школьный парад, посвященный Дню Победы, состоялся сегодня на площади Революции. В нем приняли участие около 700 кадетов и юнармейцев Вологды, Сокола и Грязовца, а также 130 курсантов ВИПЭ ФСИН России. Зрителями стали представители ветеранских организаций, родители и учителя.

 «День Победы — священный и любимый праздник в нашей стране. Наши земляки героически воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Первый школьный парад, в котором участвуют кадеты и юнармейцы образовательных организаций городов Вологды, Сокола, Грязовца, курсанты Вологодского института права и экономики, — это свидетельство того, что молодое поколение знает историю страны, своих героев и готово продолжать традиции служения Отечеству», — поприветствовал участников школьного парада Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню. Командиры юнармейских отрядов и кадетских классов возложили гирлянду и почтили память героев от имени 43 тысяч школьников. На плацу свое мастерство продемонстрировали курсанты ВИПЭ ФСИН России. Курсанты роты почетного караула выступили на дефиле с оружием, а представители общественной детской организации «Военно-патриотический клуб «Бастион» — с показательным выступлением.

Торжественным маршем по площади прошли 19 парадных расчетов. Колонну замыкали самые юные участники — 40 воспитанников детских садов Вологды.

 «Я рад оказаться в числе участников школьного парада, сам выразил желание. Это очень патриотично. Считаю, что нынешнее поколение должно помнить своих предков и своих героев», — рассказал кадет Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка Евгений Опросичев.

Во время мероприятия командирам отрядов, которые в марте 2022 года стали победителями третьего городского строевого смотра-конкурса среди учащихся школ Вологды, торжественно вручили дипломы и ценные призы. Благодарственных писем удостоились и педагоги Вологды за личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и активную гражданскую позицию. Также во время городского школьного парада ряды движения «Юнармия» пополнили 40 школьников.

«Удостоверения и значки юнармейца получили сегодня 40 учеников из 13 школ Вологды. Прием в ряды «Юнармии» стараемся приурочить к торжественному событию. В свободное от учебы время ребята будут заниматься различными видами боевой подготовки, принимать участие в военно-спортивных и культурных мероприятиях, в общественной жизни города, во всевозможных конкурсах, готовиться к соревнованиям. Всего в рядах юнармейского движения Вологды состоят более 1500 ребят», — рассказал старший референт Мэра города Вологды, руководитель муниципального штаба «Юнармия» Сергей Голубев.

Напомним, в этом году празднование Дня Победы проходит в офлайн формате. Цикл мероприятий открыл третий общегородской кадетский бал, который состоялся 5 мая. 8 мая в Парке Победы откроется военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Последний рубеж» и фестиваль творчества школьных коллективов «Агитбригады-2022». 9 мая состоится парад Победы, акция «Бессмертный полк», концертный марафон и праздничный салют. Полная афиша празднования Дня Победы размещена на официальном сайте Администрации города Вологды.

Тэги: парад

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