В Чагодощенском районе появился памятник стеклодуву

В поселке Сазоново Чагодощенского района появился новый арт-объект — скульптура стеклодува. Ее автором стал мастер народных художественных промыслов Вологодской области Павел Михеев из Чагоды.

«Все расходы по изготовлению и установке арт-объекта взяла на себя администрация поселка Сазоново, в котором находится старейший в Вологодской области стекольный завод. Местом для размещения стеклодува выбрали сквер, открытый в 2021 году благодаря участию сазоновцев в федеральном проекте «Комфортная городская среда» и в областной программе «Народный бюджет», — пишет чагодощенская районная газета «Искра».