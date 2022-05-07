В Чагодощенском районе появился памятник стеклодуву

07.05.2022 [Культура]

В поселке Сазоново Чагодощенского района появился новый арт-объект — скульптура стеклодува. Ее автором стал мастер народных художественных промыслов Вологодской области Павел Михеев из Чагоды.

«Все расходы по изготовлению и установке арт-объекта взяла на себя администрация поселка Сазоново, в котором находится старейший в Вологодской области стекольный завод. Местом для размещения стеклодува выбрали сквер, открытый в 2021 году благодаря участию сазоновцев в федеральном проекте «Комфортная городская среда» и в областной программе «Народный бюджет», — пишет чагодощенская районная газета «Искра».

Кованая скульптура, изображает стеклодува за работой.

 

Тэги: скульптура, стеклодув

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