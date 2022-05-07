В Крыму массово отменяют бронирование номеров на лето

Гостиницы Крыма массово отменяют бронирования на май и июнь. Туристы отказываются ехать на полуостров из-за отмены рейсов, сообщил «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», — сказал Алексей Волков.

Он уточнил, что на летние месяцы отели в Крыму загружены на 40-45%.

Росавиация до 13 мая в очередной раз продлила введенное сразу после начала спецоперации на Украине ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России.