Иноагентами признаны Моргенштерн, Соболь и Гозман

07.05.2022 [Общество]

Рэпер Моргенштерн внесен в список физлиц-иноагентов за «осуществление политической деятельности», на которую он получил финансирование от компании Yoola — партнерской сети YouTube по продвижению блогеров. 

В реестр СМИ-иноагентов также попали организация «Апология» и семь человек, включая соратников Алексея Навального — оппозиционеров Владимира Милова и Любовь Соболь, следует из реестров Министерства юстиции.

Кроме этого там оказались бывший председатель партии «Союз правых сил» Леонид Гозман, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий, исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев и гражданская активистка Наталья Баранова, а также бывший главред «Орловских новостей» Денис Константинов. В общей сложности в список СМИ-иноагентов внесены 158 юридических и физических лиц.


 

Тэги: иноагенты

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