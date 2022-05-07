Нападающий Владислав Кара возвращается в «Северсталь»

Владислав играл в Череповце в 2020 году. Минувший сезон форвард провел в ВХЛ, играя за ХК «Югра» - в регулярном чемпионате провёл 30 игр, набрал 28 (17+11) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф – 15 игр, 5 (3+2) очков, показатель полезности «-2».

Также годичное соглашение с «Северсталью» подписал форвард Георгий Бусаров, воспитанник пензенской хоккейной школы. Сезоны 20/21 и 21/22 провёл за ХК «Рубин», имеет опыт выступлений за команду КХЛ – «Салават Юлаев» (17/18 и 18/19). В прошлом сезоне сыграл в «регулярке» 48 матчей, набрал 41 (12+29) очко при показателе полезности «+20». В плей-офф – 20 матчей, 18 (4+14) очков, показатель полезности «+8», сообщает пресс-служба череповецкого клуба.