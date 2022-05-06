Депутаты Законодательного Собрания почтили память участников Великой Отечественной войны

По всей области сегодня прошли памятные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Великой Победы.

Депутат ЗСО Игорь Даценко в Нюксенице принял участие в шествии к памятнику «Воинам-землякам от благодарных нюксян». Память солдат, не вернувшихся с полей сражений, собравшиеся почтили минутой молчания, а после возложили к обелиску цветы.

«Несколько дней остается до самого главного и великого праздника, который объединяет всех жителей нашей страны, — сказал заместитель председателя ЗСО, член фракции „Единая Россия“ Игорь Даценко. — Наше поколение, которое родилось далеко после событий войны, знает о них по книгам и фильмам. Очень прошу вас рассказывать, делиться своими воспоминаниями с нами. Они очень нам нужны».

Заместитель председателя ЗСО, член фракции «Единая Россия» Роман Заварин возложил цветы к обелиску воинам-вологжанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Введенском кладбище в Вологде, а также к памятнику нашему выдающемуся земляку, советскому полководцу Ивану Коневу.

Торжественный митинг в память о погибших жителях и защитниках блокадного Ленинграда сегодня состоялся на Пошехонском кладбище в областной столице. Ветераны-блокадники, депутаты Законодательного Собрания, представители Правительства области и Администрации города, общественных организаций и школьники возложили венки и цветы к мемориалу ленинградцам-блокадникам.

«77 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но мы навсегда запомним, какой ценой досталась нам наша Победа. Она оплачена миллионами жизней наших граждан. Более 300 000 вологжан ушли на фронт, более половины из них не вернулись домой к своим семьям. Но самым тяжелым и жестоким испытанием стала блокада Ленинграда. Почти 900 дней голода, холода, бомбёжек, отчаяния, но город жил и боролся с врагом. Ленинградцы выстояли, выдержали и победили, — сказала председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, член фракции „Единая Россия“ Лариса Кожевина. — К сожалению, с каждым годом все меньше с нами тех, кто лично застал события той войны. Но мы навсегда сохраним память и правду о Великой Отечественной войне, о нашей Великой Победе, о героизме и мужестве нашего народа. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб на передовой, сражаясь за нашу Родину. О тех, кто самоотверженно трудился в тылу, приближая день Победы. И сегодня низкий поклон нашим дорогим ветеранам, светлая память тем, кто отдал свои жизни во имя мира, во имя будущего на Земле».

Как отметили сами ветераны, многое забылось, но самые страшные события остались в памяти навсегда.

«Как забыть, как рушились фасады домов, как уходили грузовики с людьми под лёд на Ладоге? После войны, когда очистили дно Ладожского озера, 156 грузовиков и барж подняли пустых со дня. Они везли продукты питания, технику в Ленинград, а обратно — эвакуированных людей, — рассказала председатель организации „Жители блокадного Ленинграда“ Ольга Груздева. — Самое страшное в этой войне — гибель родных и близких. В декабре 1941-го умерла моя старшая сестра. Я не очень хорошо это помню, помню лишь, что в кровати места стало побольше».

В преддверие Дня Победы депутат ЗСО, член фракции «Единая Россия» Марина Денисова поздравила коллектив и ветеранов Вологодского ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонтного завода.

Возле монумента «Вечный огонь Славы» на территории предприятия состоялось торжественное мероприятие. Выступая перед присутствующими, Марина Денисова отметила большой вклад завода в общее дело Великой Победы. Более 2,5 тысяч заводчан были награждены различными орденами и медалями. Четверо из них стали Героями Советского Союза. Один из них — токарь механо-комплектовочного цеха, младший политрук Александр Панкратов, в самом начале войны, 24 августа 1941 года, грудью закрыл огневую точку противника. За годы войны 460 бойцов Красной армии повторили этот подвиг, но Александр Панкратов стал первым, кто его совершил.

«Дорогие друзья, уважаемые заводчане, дорогие наши вологжане! Сегодня, в преддверие празднования священного праздника Дня Победы мы традиционно собираемся здесь — на территории вашего завода, опаленного войной. Того завода, который внес свою героическую лепту в нашу Победу. И не случайно здесь горит Вечный огонь в память о тех заводчанах, которые не вернулись с полей битвы. В память о тех заводчанах, которые ковали победу в тылу. В память о тех заводчанах, которые на санитарных поездах спасали жизни наших бойцов, — сказала Марина Денисова. — Сегодня я хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы, передать вам слова приветствия от председателя Законодательного Собрания области Андрея Николаевича Луценко, моих коллег-депутатов и пожелать мира. Мы преклоняем наши головы перед подвигами наших солдат и офицеров, тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Память о героях всегда будет жить в наших сердцах. С праздником, дорогие друзья, с Днем Победы!»

Депутат Законодательного Собрания области, член фракции «Единая Россия» Наталья Долгина приняла участие в акции «Поклонимся солдату» в Великом Устюге на территории Центра помощи детям. Здесь установлен памятник сотрудникам и выпускникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В его основании — капсула с Мамаева Кургана с клятвой детей помнить и гордиться.

«Важно уделять большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Личным примером учить честности, трудолюбию, милосердию», — отметила Наталья Долгина.

В Череповце памятная акция прошла возле памятника «Штыки» на пересечении улиц Ленина и Бардина. Обелиск воинской славы 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии, которая защищала Ленинград, — один из самых крупных военных мемориалов города.

«Великая Отечественная война никогда не уйдет в прошлое. Мы гордимся подвигом нашего народа. Мы еще можем пообщаться с участниками тех событий и узнать всё из первых уст. Давайте беречь нашу общую память», — сказал депутат ЗСО, член фракции «Единая Россия» Сергей Добродей.

Анатолий Дианов принял участие в митинге памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, который прошел у Стелы в микрорайоне «Лесобаза» в городе Сокол.