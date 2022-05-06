Кинопоказы под открытым небом пройдут в Череповце 8 и 9 мая

Показы фильмов о Великой Отечественной войне пройдут под открытым небом в Череповце 8 и 9 мая. Все эти фильмы будут показаны в цветной версии

8 мая в 12:00 в арт-дворике Художественного музея на Советском проспекте, 30а в городе металлургов зрители смогут увидеть советские фильмы «Ты помнишь» (12+), «И ты увидишь небо» (12+) и «Сын полка» (12+).

В случае, если погода будет плохая, показы перенесут в помещение музея.

9 мая в 12:00 кинопоказы пройдут в парке 200-летия Череповца. Здесь можно будет посмотреть фильмы «Небесный тихоход» (0+), «Офицеры» (6+) (в 13:25), «В бой идут одни старики» (12+) (в 15:00).

Все эти фильмы будут показаны в цветной версии, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

Вход на кинопоказы свободный.