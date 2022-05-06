Вологодские студенты предлагают озеленить крыши домов

06.05.2022 [Общество]

Проект по озеленению крыш в Вологде предложили студенты Вологодского государственного университета. 

Авторы проекта – студенты Института управления, экономики и юриспруденции ВоГУ Валерия Козина, Арина Танина, Анастасия Рожина, Алина Сейткулова и Виктория Шонурова.

– Наш город пополняется многоэтажными домами, зданиями бизнес-центров, торгово-развлекательными комплексами. У большинства этих зданий плоские крыши достаточно большой площади, которые просто пылятся, омываются осадками и обдуваются ветрами. Тем временем внизу, на земле катастрофически не хватает квадратных метров для создания зеленых зон – все большие территории заливаются асфальтом и превращаются в парковки, площадки для строительства новых домов и тому подобное. В таких условиях озеленение крыши – самое рациональное решение, которое позволяет увеличить площадь зеленых зон без затраты площади прилегающего участка, – поясняют девушки.

Задачи проекта – улучшить качество воздуха в городе, снизить уровень заболеваемости и увеличить количество зеленых насаждений в областной столице.

– В России уже существуют национальные стандарты для озеленения крыш домов, – сообщает пресс-служба ВоГУ. – Чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность растений, кустов и деревьев на поверхности дома, создается многослойный «пирог».  В его состав входят противокорневая пленка, изоляционный мат, дренажный слой, система фильтрации, питательный субстрат и растительность. 

Сообщается также, что создать озеленение можно только на плоских крышах или крышах с уклоном до пяти градусов. Для высаживания растений на крыше необходим достаточно широкий грунтовый слой, поэтому скатные крыши для этого не подойдут.

Тэги: озеленение, благоустройство, студенты, ВоГУ

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