Водителей Вологодской области предупреждают о высоком риске ДТП с участием лосей

06.05.2022 [Общество]

Водителей Вологодской области предупреждают о высоком риске ДТП с участием лосей.  

По данным Облохотдепартамента, в связи с сезонным перемещением копытных к местам летнего обитания, а также из-за увеличения трафика машин на загородных трассах из года в год, в период с начала мая по конец июля, фиксируется рост аварийности.

Более 70% ДТП с участием зверей приходится на федеральные трассы в Череповецком и Устюженском районах. Также в зоне внимания - Вологодский, Грязовецкий, Шекснинский и Сокольский районы. 

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, профилактическая работа по предотвращению аварий с животными в регионе ведется постоянно. В зонах наиболее вероятного появления лесных обитателей на автотрассах установили более 1 500 предупредительных дорожных знаков «Дикие животные» и информационных щитов. Рабочие расчищают придорожные полосы, устанавливают заградительные системы. Помимо этого, проводится ночное патрулирование федеральных трасс, чтобы отгонять животных с обочин в лес.

– Самым эффективным способом избежать столкновений являются заградительные системы, так называемые «электропастухи». Сейчас металлические сетки и изгороди с переходами для животных установлены в пяти районах. Их протяженность превышает 129 километров, – говорит заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Если вы увидели дикое животное на обочине дороги, пожалуйста, сразу сообщите об этом в «Единую службу спасения» по номеру 112. Возможно, ваш звонок поможет предотвратить трагедию. 

Помимо этого, водителей просят соблюдать скоростной режим и воздерживаться от поездок на загородных трассах в темное время суток.
 

Тэги: лось, ДТП, дикие животные

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