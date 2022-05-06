Предпринимателям Вологодской области помогут найти рынки сбыта за рубежом

06.05.2022 [Экономика]

Центр поддержки экспорта поможет найти региональным предприятиям рынки сбыта за пределами страны.

– В компетенцию структуры в частности входит размещение и продвижение вологодской продукции на международных маркетплейсах, адаптация и перевод упаковки, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Для того, чтобы воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта, компанию нужно зарегистрировать на сайте «Мой экспорт», найти сервис в разделе «Продвижение на внешние рынки» и заполнить анкету. Далее на сайте появится список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта.

Так, например, вологодский производитель пастилы вышел на международный уровень благодаря помощи Центра.

– На начальном этапе сервис по подбору маркетплейсов осуществил подбор наиболее подходящих международных площадок. В основе алгоритма поиска лежит анализ более 80 эффективных для экспорта ресурсов, осуществляемый по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. В итоге одной из таких площадок для компании стала площадка Alibaba.com, – говорит директор АНО «Мой Бизнес» Дарья Серебрякова.

Alibaba.com – это ведущая платформа мировой оптовой торговли, которая обслуживает миллионы покупателей и поставщиков по всему миру.

– Китай – один из крупнейших и быстро растущих рынков электронной коммерции. Очень хочется, чтобы нашу продукцию знали не только в России, но и за ее пределами, – комментирует директор ООО «Традиция» Эльвира Зайкова.

Сообщается, что сейчас компания готовится для выхода на рынок Азии, адаптируя свою упаковку для иностранного покупателя. 

Предприниматели могут воспользоваться этой поддержкой в составе комплексной услуги по размещению на международных электронных площадках при содействии Центра поддержки экспорта. Получить консультацию можно по телефону: 8 (8172) 500-112.
 

Тэги: экспорт, поддержка бизнеса

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
Жители Вологодской области при помощи специального сервиса пытаются выяснить, что их ждет в случае ядерной войны
На трассе в Бабушкинском районе перевернулся автомобиль Лада Приора: водитель погиб
«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

Похожие новости

Вологодскому бизнесу компенсируют расходы по изменению логистики

Предполагается, что одно предприятие сможет получить компенсацию расходов по логистике в размере до 3 млн рублей

1198
0

Антикризисный штаб Вологодской области озвучил меры поддержки бизнеса

Как заявил губернатор области Олег Кувшинников, власти реально оценивают риски для экономики

1890
0

Вологодский лес экспортируют в 68 стран мира

Всего за 2021 год за границу было отправлено 1,7 млн кубометров вологодского леса

2154
0

Вологодская область отправила в Болгарию и Германию почти 55 тонн грибов

Только в октябре регион отправил на экспорт почти 16 тонн белых грибов

1043
0

Почти 39 тонн грибов экспортированы из Вологодской области в этом году

Подосиновики, подберезовики, лисички и смеси лесных грибов были отправлены в Германию и Болгарию

811
0

Произведенные в Вологодской области спички экспортируют в Кению и Аргентину

С начала года в эти страны отправили уже 24 миллиарда спичек

1508
0

Почти две тонны замороженных грибов отправили из Вологодской области в Германию

Немцы закупают миксы из подосиновиков, подберезовиков и лисичек

1400
0

Произведенные в Череповце вездеходы будут использоваться спасателями в Альпах

Они доставят спасателей в самые труднодоступные районы

2016
0

Череповецкие спички отправляют на экспорт в Кению и Аргентину

С начала года в эти страны продали уже 14,8 млрд. штук спичек

1747
0

Более 900 тонн вологодского мороженого продали за границу с начала года

Лакомство отправляли в Китайскую народную республику, Кот-д'Ивуар, Израиль и Сенегал

1236
0

Произведенную в Вологодской области осетровую икру продают в Корею и Тайланд

Экспортные документы на первую в этом году партию оформили специалисты Россельхознадзора

1253
0

Собранную в Череповце установку для забивания свай купили американские строители

Мини-копёр отправляется в Пенсильванию и будет там использоваться для забивания свай при строительстве малоэтажных домов

1686
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутаты Законодательного Собрания почтили память участников Великой Отечественной войны
Кинопоказы под открытым небом пройдут в Череповце 8 и 9 мая
Вологодские студенты предлагают озеленить крыши домов
Водителей Вологодской области предупреждают о высоком риске ДТП с участием лосей
Предпринимателям Вологодской области помогут найти рынки сбыта за рубежом
В Вытегре автомобиль ДПС вылетел в кювет
Прогулку-экскурсию по берегам реки Содемы проведет кандидат биологических наук
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1658
0
06.05.2022 [БлогоVO]

Красота и величие Софийского собора без лишних слов

199
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

396
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика