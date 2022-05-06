Предпринимателям Вологодской области помогут найти рынки сбыта за рубежом

Центр поддержки экспорта поможет найти региональным предприятиям рынки сбыта за пределами страны.

– В компетенцию структуры в частности входит размещение и продвижение вологодской продукции на международных маркетплейсах, адаптация и перевод упаковки, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Для того, чтобы воспользоваться услугами Центра поддержки экспорта, компанию нужно зарегистрировать на сайте «Мой экспорт», найти сервис в разделе «Продвижение на внешние рынки» и заполнить анкету. Далее на сайте появится список актуальных для экспортера маркетплейсов и индивидуальные рекомендации по использованию онлайн-каналов для экспорта.

Так, например, вологодский производитель пастилы вышел на международный уровень благодаря помощи Центра.

– На начальном этапе сервис по подбору маркетплейсов осуществил подбор наиболее подходящих международных площадок. В основе алгоритма поиска лежит анализ более 80 эффективных для экспорта ресурсов, осуществляемый по 30 параметрам, включая особенности продвигаемого продукта, предпочтения и планы экспортера. В итоге одной из таких площадок для компании стала площадка Alibaba.com, – говорит директор АНО «Мой Бизнес» Дарья Серебрякова.

Alibaba.com – это ведущая платформа мировой оптовой торговли, которая обслуживает миллионы покупателей и поставщиков по всему миру.

– Китай – один из крупнейших и быстро растущих рынков электронной коммерции. Очень хочется, чтобы нашу продукцию знали не только в России, но и за ее пределами, – комментирует директор ООО «Традиция» Эльвира Зайкова.

Сообщается, что сейчас компания готовится для выхода на рынок Азии, адаптируя свою упаковку для иностранного покупателя.

Предприниматели могут воспользоваться этой поддержкой в составе комплексной услуги по размещению на международных электронных площадках при содействии Центра поддержки экспорта. Получить консультацию можно по телефону: 8 (8172) 500-112.

