Ярмарки вакансий для людей с особенностями здоровья пройдут в Вологде и Череповце 12 мая.

В областной столице ярмарка учебных и рабочих мест откроется в отделении занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району на Конева, 15.

В Череповце мероприятие пройдет в отделении занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району на Советском проспекте, 66.

Ярмарки будут работать всего два часа: с 10:00 до 12:00.

Сообщается, что в Вологде соискателям предложат 90 вакантных рабочих мест, среди них: специалист банковской сферы, художник-дизайнер, юрисконсульт, программист, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, бухгалтер, менеджер, специалист по сервисному обслуживанию техники, воспитатель, учитель, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, уборщик производственных служебных помещений, продавец, дворник и многие другие.

В качестве работодателей здесь выступят такие предприятия как ООО «Вологодское ПО «Экран», АО «Газпром газораспределение Вологда», АО «Севергазбанк», ООО «Асфальтобетонный завод – ВАД», Вологодский государственный университет, компания «МАКСИ», индивидуальный предприниматель Потапов, а также детские сады и школы города.

– Участие в Вологодской Ярмарке планируют принять депутат Вологодской городской Думы, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров, а также представители бюро медико-социальной экспертизы и образовательных организаций. Об особенностях системы инклюзивного профессионального образования и образовательных программах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья расскажут представители Губернаторского колледжа народных промыслов, Вологодского строительного колледжа, Вологодского колледжа технологии и дизайна, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Участникам ярмарки вакансий в Череповце планируют предложить более 60 вакантных рабочих мест, среди них: хранитель фондов, техник, продавец, документовед, инженер-проектировщик, программист, диспетчер, инженер по организации перевозок и другие. В качестве работодателей здесь выступят АО «Апатит», ООО «Инжиниринговый центр Фосагро», МУП г. Череповца «Электросеть», МФЦ в г. Череповце, ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ», Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени Самойлова, ООО «ТУТ», ООО «Триумф», сеть магазинов «Северный градус» и другие.

Также в мероприятии в Череповце примут участие представители шести образовательных организаций: Череповецкий лесомеханический техникум, Череповецкий медицинский колледж, Череповецкий многопрофильный колледж, Череповецкий строительный колледж и Череповецкий торгово-экономический колледж.

Сообщается, что на 6 мая в службу занятости заявлено более 12 600 вакантных рабочих мест, свыше 760 из которых – квотируемые рабочие места для людей с особенностями здоровья.

Обе ярмарки вакансий организованы в рамках профориентационной программы VII Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Организаторы мероприятий – Региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный в структуре Череповецкого лесомеханического техникума имени Чкалова, областной департамент труда и занятости населения, а также Вологодский колледж технологии и дизайна.

