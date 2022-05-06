Ярмарки вакансий для людей с особенностями здоровья пройдут в Вологде и Череповце 12 мая

06.05.2022 [Общество]

Ярмарки вакансий для людей с особенностями здоровья пройдут в Вологде и Череповце 12 мая.

В областной столице ярмарка учебных и рабочих мест откроется в отделении занятости населения по городу Вологде и Вологодскому району на Конева, 15. 

В Череповце мероприятие пройдет в отделении занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району на Советском проспекте, 66. 

Ярмарки будут работать всего два часа: с 10:00 до 12:00.

Сообщается, что в Вологде соискателям предложат 90 вакантных рабочих мест, среди них: специалист банковской сферы, художник-дизайнер, юрисконсульт, программист, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, бухгалтер, менеджер, специалист по сервисному обслуживанию техники, воспитатель, учитель, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, уборщик производственных служебных помещений, продавец, дворник и многие другие.

В качестве работодателей здесь выступят такие предприятия как ООО «Вологодское ПО «Экран», АО «Газпром газораспределение Вологда», АО «Севергазбанк», ООО «Асфальтобетонный завод – ВАД», Вологодский государственный университет, компания «МАКСИ», индивидуальный предприниматель Потапов, а также детские сады и школы города. 

– Участие в Вологодской Ярмарке планируют принять депутат Вологодской городской Думы, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров, а также представители бюро медико-социальной экспертизы и образовательных организаций. Об особенностях системы инклюзивного профессионального образования и образовательных программах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья расскажут представители Губернаторского колледжа народных промыслов, Вологодского строительного колледжа, Вологодского колледжа технологии и дизайна, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Участникам ярмарки вакансий в Череповце планируют предложить более 60 вакантных рабочих мест, среди них: хранитель фондов, техник, продавец, документовед, инженер-проектировщик, программист, диспетчер, инженер по организации перевозок и другие. В качестве работодателей здесь выступят АО «Апатит», ООО «Инжиниринговый центр Фосагро», МУП г. Череповца «Электросеть», МФЦ в г. Череповце, ООО «СПЕЦГИДРОСТРОЙ», Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени Самойлова, ООО «ТУТ», ООО «Триумф», сеть магазинов «Северный градус» и другие.

Также в мероприятии в Череповце примут участие представители шести образовательных организаций: Череповецкий лесомеханический техникум, Череповецкий медицинский колледж, Череповецкий многопрофильный колледж, Череповецкий строительный колледж и Череповецкий торгово-экономический колледж.

Сообщается, что на 6 мая в службу занятости заявлено более 12 600 вакантных рабочих мест, свыше 760 из которых – квотируемые рабочие места для людей с особенностями здоровья.

Обе ярмарки вакансий организованы в рамках профориентационной программы VII Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Организаторы мероприятий – Региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный в структуре Череповецкого лесомеханического техникума имени Чкалова, областной департамент труда и занятости населения, а также Вологодский колледж технологии и дизайна.
 

Тэги: ярмарка вакансий, инвалиды

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

Похожие новости

Ярмарка вакансий пройдет в Вологде 11 февраля

Около 15 предприятий и организаций областной столицы предложат посетителям свои варианты трудоустройства

2843
0

Вологжанам с ограниченными возможностями здоровья предложат работу

Около 20 организаций областного центра представят свои варианты трудоустройства для инвалидов

1410
0

Ярмарка вакансий для выпускников пройдет в Вологде

21 августа участниками ярмарки станут предприятия и организации, представляющие различные отрасли и сферы

1704
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ярмарки вакансий для людей с особенностями здоровья пройдут в Вологде и Череповце 12 мая
Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед
ПСБ профинансирует проекты в Крыму на 40 млрд рублей
СПЧ: законопроект об иноагентах «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организаций
32 килограмма осетровой икры из Вологодской области отправятся в Южную Корею
Счетная палата: поступления в региональные бюджеты могут снизиться на 5–8% из-за санкций
В Череповце пьяный мужчина приставал к прихожанам и мешал вести службу в церкви
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1642
0
06.05.2022 [БлогоVO]

Красота и величие Софийского собора без лишних слов

112
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

374
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика