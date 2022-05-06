Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед

06.05.2022 [Происшествия]

Суд рассмотрел административное дело в отношении 53-летнего жителя Бабушкинского района, который заявил полицейским об убийстве жены.

Инцидент произошёл 29 марта 2022 года. Мужчина был пьян. Он обиделся на супругу за грязную посуду и неприготовленный обед, решил её припугнуть и, позвонив по номеру «112», сообщил, что убил жену.

«По результатам проверки данного сообщения Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Вологодской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За заведомо ложный вызов специализированных служб суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Тэги: ложный вызов, убийство, родственники, суд, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

Похожие новости

Жительница Бабушкинского района не смогла выгнать гостя и заявила полицейским, что убила его

Информация не подтвердилась. За ложный вызов спецслужб суд оштрафовал её на тысячу рублей.

931
0

Житель Шекснинского района в шутку заявил полицейским, что его похитили

За ложный вызов его оштрафовали на тысячу рублей

1821
0

Житель Никольского района вызвал полицейских от скуки

Он пояснил, что накануне выпивал, а утром захотел с кем-нибудь поговорить. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

1781
0

Череповчанка вызвала полицейских, чтобы те забрали её с дачи

Девушка заявила, что её удерживают. За ложный вызов суд оштрафовал её на тысячу рублей.

1234
0

Вологжанку оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов полиции

7 марта 2021 года она заявила, что ей угрожает сожитель, хотя конфликта между ними не было

1409
0

Вологжанка заплатит 4000 рублей штрафов за ложные вызовы полиции

В один из дней она пожаловалась на таксиста, который якобы не доставил ей товар, а на следующий день заявила, что её ударили ножом

1096
0

В Кирилловском районе мужчина вызвал полицию, чтобы доехать до дома

38-летнего местного жителя оштрафовали за ложный вызов

1270
0

Суд оштрафовал вологжанина на 1000 рублей за ложный вызов полиции

Мужчина сказал, что ему было скучно и не с кем поговорить

1118
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ярмарки вакансий для людей с особенностями здоровья пройдут в Вологде и Череповце 12 мая
Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед
ПСБ профинансирует проекты в Крыму на 40 млрд рублей
СПЧ: законопроект об иноагентах «необоснованно расширяет возможность признания иноагентами» граждан и организаций
32 килограмма осетровой икры из Вологодской области отправятся в Южную Корею
Счетная палата: поступления в региональные бюджеты могут снизиться на 5–8% из-за санкций
В Череповце пьяный мужчина приставал к прихожанам и мешал вести службу в церкви
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1642
0
06.05.2022 [БлогоVO]

Красота и величие Софийского собора без лишних слов

112
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

374
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика