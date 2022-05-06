Житель Бабушкинского района заявил об убийстве жены, чтобы припугнуть её за грязную посуду и неприготовленный обед

Суд рассмотрел административное дело в отношении 53-летнего жителя Бабушкинского района, который заявил полицейским об убийстве жены.

Инцидент произошёл 29 марта 2022 года. Мужчина был пьян. Он обиделся на супругу за грязную посуду и неприготовленный обед, решил её припугнуть и, позвонив по номеру «112», сообщил, что убил жену.

«По результатам проверки данного сообщения Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Вологодской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия события преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

За заведомо ложный вызов специализированных служб суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 1000 рублей.