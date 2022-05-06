32 килограмма осетровой икры из Вологодской области отправятся в Южную Корею

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован экспорт 32 кг икры осетровых из Вологодской области. Продукция отправляется в Южную Корею.

«Продукция рыботоварной фирмы, расположенной в Кадуйском районе Вологодской области, была проверена на соответствие всем ветеринарным требованиям страны-импортера. По результатам контрольных мероприятий должностными лицами ведомства выдан ветеринарный сертификат, с которыми продукция отправилась к месту назначения», — сообщили в управлении Россельхознадзора.

В 2022 году эта партия осетровой икры стала первой, отправленной из Вологодской области на экспорт. В 2021 году в Корею из Вологодской области было экспортировано 124 кг икры осетровых.