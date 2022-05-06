В Череповце пьяный мужчина приставал к прихожанам и мешал вести службу в церкви

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, который устроил скандал в церкви на улице Парковой во время вечерней службы. Он был пьян.

«Мужчина приставал к прихожанам, мешал священнослужителям вести службу, а затем стал оскорблять всех окружающих и ругаться грубой нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что задержанный был ранее судим. Он не смог пояснить причины своего поведения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.