В Череповце пьяный мужчина приставал к прихожанам и мешал вести службу в церкви

06.05.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, который устроил скандал в церкви на улице Парковой во время вечерней службы. Он был пьян.

«Мужчина приставал к прихожанам, мешал священнослужителям вести службу, а затем стал оскорблять всех окружающих и ругаться грубой нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Выяснилось, что задержанный был ранее судим. Он не смог пояснить причины своего поведения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: пьяный, скандал, церковь, Росгвардия

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