Вологодский водочный завод «Русский Север» меняет украинского собственника на русского

06.05.2022 [Экономика]

Как стало известно «Коммерсанту» два российских завода — «Русский Север» в Вологде и подмосковный «Родник и К», который раньше связывали с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (формально активы принадлежали кипрским компаниям) обрели нового собственника в лице Александра Беспалова.  

На предприятии «Русский Север» также заявили, что у предприятий появился новый собственник, не связанный с MSD и Global Spirits. При этом договоры на использование товарных знаков Global Spirits расторгаются.

Каким теперь будет название водки, разливаемой в Вологде, пока не известно. Напомним, в Вологде разливают бренды «Мороша» и «Хортица».

В прошлом году эти продукты были лидерами российского рынка: первое место занимала «Хортица» с долей 5,3%, второе место — у «Мороши» (4,4%). 

Несмотря на видимый масштаб изменений участники рынка полагают, что это больше похоже на «смену декораций». У источников «Коммерсанта» есть уверенность, что предприятия останутся под контролем Евгения Черняка.

Тэги: заводы

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