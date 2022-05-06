В Вологде служебный пёс Зарри помог найти пропавшего школьника

В Вологде кинолог Вячеслав Голенев и служебный пёс Зарри помогли найти пропавшего школьника.

О том, что 11-летний мальчик не вернулся домой из школы, заявил его отец. При обследовании дворов Зарри взял запаховый след и привёл полицейских на перекрёсток улиц Энгельса и Горького, где и нашли «потеряшку».

«В беседе с полицейскими мальчик пояснил, что в школе получил тройку за сочинение и побоялся идти домой. После уроков он отправился в один из ресторанов быстрого питания, где просидел до закрытия», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Потом он бродил по улицам, пока его не нашли. Школьника доставили домой.