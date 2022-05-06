В Белозерске остановили работу ресторана, в котором выявили очаг инфекции

Работа ресторана «Берк» в Белозерске приостановлена на 7 суток, сообщает управления Роспотребнадзора по Вологодской области.

Причиной стало отсутствие дезинфицирующих средств; антисанитарное состояние помещений и оборудования; отсутствие у работников сведений о прохождении медицинских осмотров, гигиенического обучения, вакцинации; реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности и без нанесения маркировки, предусмотренной требованиями технических регламентов; нарушение условий хранения скоропортящейся пищевой продукции несоблюдение личной гигиены персоналом; изготовление продукции, не соответствующей требованиям законодательства о техническом регулировании.

Эти нарушения привели к появлению очага инфекционного заболевания.

Белозерский районный суд ознакомился с результатами проверки ООО «Берк» специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах и вынес решение о приостановлении деятельности ресторана. Пояснили в Роспотребнадзоре.