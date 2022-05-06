В Кирилловском районе 82-летний рыбак выпал из лодки после столкновения с буем и утонул

На реке Шексна в Кирилловском районе утонул 82-летний рыбак. Инцидент произошёл недалеко от села Горицы.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о происшествии поступило 5 мая в 22:33. Очевидец, находившийся неподалёку, видел как мужчина выпал из лодки «Прогресс» с мотором из-за столкновения с буем. Он пытался спасти потерпевшего, но нашёл его тело без признаков жизни.

«К настоящему времени следствием произведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.