С начала года Алексей Мордашов потерял более 5 млрд долларов

06.05.2022 [Экономика]

Общее состояние самых богатых бизнесменов из России сократилось с начала текущего года на 45,484 $ млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). 

По данным Bloomberg совокупное состояние отечественных бизнесменов составляет свыше 328 $ млрд.

Лидирует в списке самых богатых россиян совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. На втором месте по размеру капитала оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на третьем — совладелец НЛМК Владимир Лисин.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял более 5 $ млрд и остался с 23,5 $ млрд., заняв четвертую строчку среди богатейших людей России по версии Bloomberg.

По данным журнала Forbes, общее состояние российских бизнесменов за год рухнуло более чем на 40%, до 353 $ млрд, а число долларовых миллиардеров уменьшилось с 123 до 88 человек. Потери сырьевых олигархов связаны прежде всего с западными санкциями и сжатием рынков сбыта.

Тэги: олигархи, доллары

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе проведения спецоперации в Украине погиб еще один житель Череповца
В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского
В Вологде врачи спасают двойняшек, родившихся у пьяной матери
Тела женщины и двоих детей нашли в доме в Вологде
С вещами на выход! В Вологде бывшего сотрудника педучилища выселили из единственного жилья
В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель Вытегорского района
В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения
В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Устюженского района Андрей Бабуев
Отца детей, тела которых нашли в квартире на улице Северной в Вологде, проверят на полиграфе
3, 6 и 9 мая ограничат движение транспорта в Вологде

Похожие новости

В Черногории больше месяца пришвартована яхта, которая может принадлежать владельцу ФосАгро

Еще один миллиардер прячет свою яхту от санкций

1419
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В лесах Шекснинского района может скрываться подозреваемый в двойном убийстве
В Белозерске остановили работу ресторана, в котором выявили очаг инфекции
Полиция нашла того, кто убил кроликов и страусов в гостевом доме с мини-зоопарком в Вологде
На территории сельхозпредприятия в Грязовецком районе сгорели 80 рулонов сена
В Вологде запретили еще одну парковку в центре города
В Кирилловском районе 82-летний рыбак выпал из лодки после столкновения с буем и утонул
С начала года Алексей Мордашов потерял более 5 млрд долларов
 
30.04.2022 [Экономика]

«Устьелес» все? История о том, как почти погиб крупный инвестпроект

1623
0
06.05.2022 [БлогоVO]

Майский лёд Онега

108
0
05.05.2022 [Обзор Прессы]

Сюжет о ветеране Великой Отечественной войны Михаиле Ивановиче Ананьеве из деревни Слуды

345
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика