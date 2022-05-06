С начала года Алексей Мордашов потерял более 5 млрд долларов

Общее состояние самых богатых бизнесменов из России сократилось с начала текущего года на 45,484 $ млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным Bloomberg совокупное состояние отечественных бизнесменов составляет свыше 328 $ млрд.

Лидирует в списке самых богатых россиян совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. На втором месте по размеру капитала оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, на третьем — совладелец НЛМК Владимир Лисин.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял более 5 $ млрд и остался с 23,5 $ млрд., заняв четвертую строчку среди богатейших людей России по версии Bloomberg.

По данным журнала Forbes, общее состояние российских бизнесменов за год рухнуло более чем на 40%, до 353 $ млрд, а число долларовых миллиардеров уменьшилось с 123 до 88 человек. Потери сырьевых олигархов связаны прежде всего с западными санкциями и сжатием рынков сбыта.