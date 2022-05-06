Череповецкий учитель создал интерактивную карту города времен войны

Учитель Череповецкой школы школы № 19 Фёдор Копылов создал интерактивную карту города времен войны. Своим проектом он занимается уже два года.

На карте отмечены самые важные гражданские и военные объекты Череповца 1941–1945 годов. Посмотреть их можно на гугл-картах в режиме онлайн. Есть все здания, где находились госпитали, эвакуационные пункты, точки выдачи продуктовых карточек. В описании — исторические фотографии и краткая справка о каждом объекте.

«Есть данные, что в Череповце в войну было до 30 госпиталей. Но некоторые работали всего несколько дней: один госпиталь освобождал помещение, на его место привозили другой. Все на карту не вошли. Оставил 20, которые работали в городе долго. Информацию по всем госпиталям и эвакопунктам подтвердил в архиве в Петербурге», — рассказал cherinfo Фёдор Копылов.

Теперь историк поставил себе новую задачу - создать интерактивную карту всей Вологодской области времен войны.