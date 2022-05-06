В Шекснинском районе электрик из Саратова откусил нос своему коллеге

06.05.2022 [Происшествия]

В Шекснинском районе 49-летний мужчина, работавший электриком в ООО «Мостотряд 47» вахтовым методом в ходе драки потерял часть носа. Его ему откусил коллега из Саратова.

Происшествие случилось 14 декабря 2020 года, около 16 часов после трудовой смены.  

Как пишет районная газета «Звезда» мужчины решили посидеть после работы и выпить. Они купили водки и расположились в комнате. Поначалу все шло хорошо. Но в какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Крепко прижатый к полу и обездвиженный электрик из Саратов, не зная как вырваться, вцепился зубами в нос своему противнику. После этого драка закончилась.

Потерпевший почувствовал, что по его лицу потекла кровь. Когда он встал, то увидел на полу кончик своего носа. Машинально подняв его, приложил к прежнему месту и лег спать. Проснулся мужчина от того, что приехала скорая помощь. Медики обработали место укуса, и доставили пострадавшего в больницу в Вологду. Там диагностировали травматический дефект кончика носа, оказали помощь и отпустили домой. 

Дефект носа испортил мужчине жизнь. Он стал стесняться своей внешности, работодатели его не берут на работу, а жена подала на развод. 

«Бывшая супруга подтвердила, что после получения травмы муж практически никуда не выходил из дома, а если и выходил, то всегда надевал маску. У него изменился внешний вид. В первые дни даже ребенок его боялся. А между тем, раньше он был привлекательным, симпатичным мужчиной. Здесь же он замкнулся, стал агрессивным, стесняясь своего облика, комплексовал, находясь с ней и ее родственниками. Именно из-за данного увечья они расторгли брак. Она считает, что бывшему супругу для реабилитации требуется пластическое хирургическое вмешательство», — пишет Звезда.

По данному факту уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ расследовано и передано в суд. Проведена судебно-медицинская экспертиза, в заключении которой говорится, что рубцовые изменения на лице с дефектом тканей кончика и крыла носа являются стойкими и неизгладимыми, так как не исчезнут с течением времени. Для их устранения и коррекции требуется хирургическое вмешательство.

Потерпевший подал иск в суд на обвиняемого, потребовав миллион рублей на пластическую операцию и возмещение морального вреда.

Обвиняемый добровольно частично возместил причиненный потерпевшему ущерб в сумме 5 000 рублей. 

Тэги: драки, дефекты

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