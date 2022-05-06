Жители Вологодской области могут подать заявку в МФЦ на бесплатное подведение газа

Вологжане могут подать заявку на бесплатное подведение газа к границам своего земельного участка в МФЦ. Новая услуга доступна жителям 17 газифицированных районов. Сообщают в центре управления регионом.



Как и прежде, сделать это можно и через портал Госуслуг. Если у жителей возникнут трудности при подаче заявки в электронном виде, то в МФЦ помогут решить вопрос — подскажут, как найти услугу на портале, заполнить заявление, отсканировать и прикрепить документы.



В конце марта офисы МФЦ возобновили прием вологжан в порядке «живой очереди». Если нужно записаться на определенное время, то сделать это можно через колл-центр МФЦ, на сайте или через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн».