Жители Вологодской области могут подать заявку в МФЦ на бесплатное подведение газа

06.05.2022 [Общество]

Вологжане могут подать заявку на бесплатное подведение газа к границам своего земельного участка в МФЦ. Новая услуга доступна жителям 17 газифицированных районов. Сообщают в центре управления регионом.

Как и прежде, сделать это можно и через портал Госуслуг. Если у жителей возникнут трудности при подаче заявки в электронном виде, то в МФЦ помогут решить вопрос — подскажут, как найти услугу на портале, заполнить заявление, отсканировать и прикрепить документы.

В конце марта офисы МФЦ возобновили прием вологжан в порядке «живой очереди». Если нужно записаться на определенное время, то сделать это можно через колл-центр МФЦ, на сайте или через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн».

Тэги: газификация

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