«Северсталь» продала дочернее предприятие «Воркутауголь»

«Северсталь» закрыла сделку по продаже «Воркутауголь» компании «Русская энергия» за 15 миллиардов рублей.

Разрешения на сделку получены со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ, сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт».

В перспективе компания планирует сохранить сотрудничество с «Русской энергией» и остаться ключевым потребителем воркутинских углей. Для этого она заключила соответствующий долгосрочный контракт в день закрытия сделки по продаже «Воркутауголь».

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. На ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля (используемого в металлургии) в стране.

