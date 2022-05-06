«Северсталь» продала дочернее предприятие «Воркутауголь»

06.05.2022 [Экономика]

«Северсталь» закрыла сделку по продаже «Воркутауголь» компании «Русская энергия» за 15 миллиардов рублей.

Разрешения на сделку получены со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ, сообщает портал «Металлоснабжение и сбыт».

В перспективе компания планирует сохранить сотрудничество с «Русской энергией» и остаться ключевым потребителем воркутинских углей. Для этого она заключила соответствующий долгосрочный контракт в день закрытия сделки по продаже «Воркутауголь».

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. На ее долю приходится около 11% производства коксующегося угля (используемого в металлургии) в стране. 
 

Тэги: экономика, «Северсталь»

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