Нормы оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» сдают в детских садах Вологодской области

Тестирование малышей с шести лет проводят в дошкольных образовательных учреждениях Вологды, Череповца, Шекснинского, Вологодского, Верховажского, Грязовецкого и ряда других районов. Свои показатели детсадовцы демонстрируют в рамках Фестиваля ГТО «Первые шаги», который стартовал 1 марта и завершится 31 мая.

Сдать нормы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в этом году планируют более двух тысяч ребят. Лидеры среди муниципалитетов Вологда — 600 воспитанников подготовительных групп и Череповец — 350.

«Вологжане активно участвуют в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проводимых в рамках федерального проекта „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“, — рассказала заместитель Губернатора Вологодской области Лариса Каманина. — Главные цели проведения Фестиваля ГТО „Первые шаги“ — вовлечение дошколят в систематические занятия физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности воспитанников детских садов, совершенствование форм физкультурно-спортивной и оздоровительной работы и пропаганда здорового образа жизни».

В прошлом году участниками проекта в Вологодской области стали 3179 маленьких вологжан от 6 до 8 лет, 2261 из них успешно прошли тестирование.