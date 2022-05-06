Более 4200 детей получили места в детских садах Вологды

Комплектование групп в детских садах областного центра на 2022-2023 учебный год состоялось вечером 5 мая, сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Списки были сформированы в автоматическом режиме на основании реестра заявлений родителей в подсистеме «Электронный детский сад» ГИС «Образование» и размещены на официальном сайте городской администрации.

Места в садиках получили 4228 детей, из них 428 направлены в группы компенсирующей направленности. В том числе 43 детям выделены места в частном детском саду, но платить они за него будут как за государственный. Такая возможность существует в рамках нацпроекта «Демография».

«Нацпроект „Демография“ позволил полностью решить многолетнюю проблему с очередями в детские сады. Начиная с 2016 года, были построены 10 новых дошкольных учреждений, последнее из которых, детский сад на улице Народной на 420 мест, открыл двери для детей в начале 2022 года. В итоге в нашем городе полностью закрыта актуальная очередь в дошкольные учреждения. Сейчас у нас есть возможность предоставить места всем детям от 1 года, которые желаемой датой зачисления указали 1 сентября 2022 года. По итогам сегодняшнего комплектования в очереди остались чуть более 100 детей, но при этом осталось и большое количество вакансий. То есть всем этим малышам будет подобрано место в детском саду в своем микрорайоне», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Если ребенок из очереди не попал в списки, нужно обратиться в Управление образования по телефонам: 8 (817-2) 72-26-82, 72-10-36 и 72-11-77. Специалисты проверят заявление и предложат свободные места в садах.

Родители, получившие направления, должны подать заявления и необходимый комплект документов в детский сад не позднее 3 июня.