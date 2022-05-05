Арт-объект «Лыцарь» признали самым необычным памятником Вологодской области

Конкурс фотографий на самый необычный памятник региона провело автономное учреждение культуры Вологодской области «Вологдареставрация». Фотографии необычных объектов присылали жители региона.

По итогам конкурса сотрудники учреждений выбрали трех победителей.

Первое место занял снимок Вячеслава Колесникова «Лыцарь». Такой объект находится в Тотемском районе. «Лыцарь». Фото Вячеслава Колесникова

На втором месте фото Татьяны Ерыкаловой «Вологодское кружево». На снимке известный вологжанам объект, который находится в центре Вологды на проспекте Победы.

«Вологодское кружево». Фото Татьяны Ерыкаловой

Третье место заняла Марина Весенина с фотографией памятника ракете, который находится в Кадуйском районе.