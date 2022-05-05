Субботник на Лисицынском карьере проведет в майские праздники Вологодский клуб подводного спорта

05.05.2022 [Общество]

Субботник на Лисицынском карьере проведет в майские праздники Вологодский клуб подводного спорта. 

Дайверы приглашают всех желающих собираться 7, 8, 9 и 10 мая с 9.00 утра, тратить на уборку примерно пол часа – час своего времени, затем завтракать на природе и разъезжаться по своим делам.

– Снег сошел, зелени еще нет и хорошо виден размах, с которым некоторые отдыхали на берегах. Вологодский клуб подводного спорта запускает совсем небольшой в рамках планеты, но очень важный для нашего города челлендж. Впереди четыре дня выходных. Каждое утро мы будем приезжать на берег и тратить пол часа – час своего времени на уборку территории. После этого, вкусно позавтракав, с парой мешков мусора в багажнике будем уезжать по своим делам, и с чистой совестью. Нет цели глобально здесь всё перелопатить. Есть цель планомерно, спокойно навести порядок, разобрать завалы и провести время с пользой, – говорит лидер клуба Андриан Кочкин.

Организаторы предлагают такой план:

7 мая, суббота – сбор на берегу в 9.00, уборка, завтрак, +100500 к карме. Расчищаем территорию для подхода к воде на следующий день. Разъезжаемся по домам со светлой душой, парой-тройкой мешков мусора в каждом багажнике.

8 мая, воскресенье – встреча у бассейна в 8.30. Сборы снаряжения, выезд на карьер. Уборка в ожидании дайверов из Ярославля. Старт сезона «открытой» воды 2022 года! Чаепитие, тепло объятий, фотографирование, видео на память, прочие радости. Часть мусора в этот день возможно даже уедет в сторону Ярославля. И вновь по домам +пара мешков мусора на каждую машину.

9 мая, понедельник – сбор на берегу в 9.00, уборка, смещаем фокус очистки на дальние берега. Завтракаем, вспоминаем воевавших дедушек-бабушек, возможно и про политику поговорим (нет).

10 мая, вторник – сбор на берегу в 9.00, уборка того, что осталось, если останется. Фиксирование чистоты на цифровые носители, осознание причиненной пользы, благодарность всем присутствующим. Горячий чай и даже тортик. 

Для тех, кто не готов на ежедневный подвиг в выходные утром, организаторы предлагают альтернативный вариант: 

В удобное для вас время вы приезжаете на карьер, собираете и увозите мусор за собой и за тем товарищем, присылаете в сообщения группы информацию о себе +фото вывезенного с карьера. А мы публично выражаем вам благодарность от имени клуба. Общественность оценит, а природа тем более.

Тэги: субботник, Лисицинский карьер, дайверы

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