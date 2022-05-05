Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в мае.

7 мая сбор крышек, кассовых чеков, старых пластиковых карт, тюлевых занавесок и старых джинсов пройдет в рамках экологического фестиваля «Экологика».

16, 17, 19, 23, 24 и 26 мая сбор вторсырья организует Общество защиты животных «Велес». Перечень принимаемого ими вторсырья публикуем ниже.

17 мая в Вологде пройдет фестиваль «ЭкоПарк», в котором примут участие сразу несколько волонтерских организаций Вологды. Здесь актуальными будут перечни вторсырья «Велеса» и «ЭкоБессрочки».

16 мая, понедельник

с 18:30 до 19:30 поселок Майский, в центре у ДК

с 18:30 до 19:30 поселок Молочное, Шмидта, 11

17 мая, вторник

с 18:30 до 19:30 Рождественский парк (фестиваль «ЭкоПарк»)

19 мая, четверг

с 18:30 до 19:30 Воровского, 29 у магазина «Умелец»

23 мая, понедельник

с 18:30 до 19:30 Ленинградская, 136, напротив «Золотого ключика»

24 мая, вторник

с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»

26 мая, четверг

с 18:30 до 19:30 Новгородская, 23, почта напротив ТЦ «Мармелад»

Перечень принимаемого вторсырья «ЭкоБессрочка Вологда»:

отработанные батарейки, аккумуляторы,

блистеры от таблеток,

просроченные таблетки (отдельно от блистеров)

металлические банки, крышки, отработанные водосчетчики и прочие металлические предметы,

электронные сигареты,

старое хлопковое постельное белье и хлопковую взрослую одежду,

ломаные зонтики,

зубные щетки,

пробковые пробки от винных бутылок,

зажимы от хлебных пакетов,

бижутерию,

пакеты из-под кофе с маркировкой "С",

искусственные ели (в разобранном виде),

дойпаки и паучи (разрезанные и помытые)

шторки для ванной (плотные на тканевой основе),

брезентовая ткань,

фломастеры и ручки без стержней,

одноразовые бритвенные станки,

пластиковые яйца из Киндер-сюрпризов (жёлтые и оранжевые),

контейнеры для линз.

Перечень принимаемого вторсырья «Велес»: