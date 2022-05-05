Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в мае

05.05.2022 [Общество]

Несколько акций по сбору вторсырья пройдут в Вологде в мае. 

7 мая сбор крышек, кассовых чеков, старых пластиковых карт, тюлевых занавесок и старых джинсов пройдет в рамках экологического фестиваля «Экологика».

16, 17, 19, 23, 24 и 26 мая сбор вторсырья организует Общество защиты животных «Велес». Перечень принимаемого ими вторсырья публикуем ниже.

17 мая в Вологде пройдет фестиваль «ЭкоПарк», в котором примут участие сразу несколько волонтерских организаций Вологды. Здесь актуальными будут перечни вторсырья «Велеса» и «ЭкоБессрочки».

16 мая, понедельник
с 18:30 до 19:30 поселок Майский, в центре у ДК
с 18:30 до 19:30 поселок Молочное, Шмидта, 11

17 мая, вторник
с 18:30 до 19:30 Рождественский парк (фестиваль «ЭкоПарк»)

19 мая, четверг
с 18:30 до 19:30 Воровского, 29 у магазина «Умелец»

23 мая, понедельник
с 18:30 до 19:30 Ленинградская, 136, напротив «Золотого ключика»

24 мая, вторник
с 18:30 до 19:30 Карла Маркса, 105, «АртРыба» у ТЦ «Апельсин»

26 мая, четверг
с 18:30 до 19:30 Новгородская, 23, почта напротив ТЦ «Мармелад»

Перечень принимаемого вторсырья «ЭкоБессрочка Вологда»:

  • отработанные батарейки, аккумуляторы,
  • блистеры от таблеток,
  • просроченные таблетки (отдельно от блистеров)
  • металлические банки, крышки, отработанные водосчетчики и прочие металлические предметы,
  • электронные сигареты,
  • старое хлопковое постельное белье и хлопковую взрослую одежду,
  • ломаные зонтики,
  • зубные щетки,
  • пробковые пробки от винных бутылок,
  • зажимы от хлебных пакетов,
  • бижутерию,
  • пакеты из-под кофе с маркировкой "С",
  • искусственные ели (в разобранном виде),
  • дойпаки и паучи (разрезанные и помытые)
  • шторки для ванной (плотные на тканевой основе),
  • брезентовая ткань,
  • фломастеры и ручки без стержней,
  • одноразовые бритвенные станки,
  • пластиковые яйца из Киндер-сюрпризов (жёлтые и оранжевые),
  • контейнеры для линз.

Перечень принимаемого вторсырья «Велес»:

  • Стекло: бутылки питьевые целые и битые любой емкости и цвета, бутылочки из-под лекарственных средств, банки целые и битые любой емкости и цвета, оконное стекло целое и битое, плафоны от светильников, стеклянная посуда.
  • Можно не удалять этикетки, дозаторы, ободки.
  • Просьба не приносить: стеклопакеты, лампы и лампочки, изделия из фарфора и керамики (посуда, сувениры и т.д.), градусники, зеркала, термометры.
  • Металл: алюминиевые банки из-под пива и напитков, алюминиевые и жестяные банки из-под корма для животных, алюминиевая посуда (кастрюли, миски, кружки, сковородки и т.д.), алюминиевые столовые приборы (ложки, вилки), жестяные консервные банки, крышки металлические (под закатку и винтовые), пустые аэрозольные баллончики из-под освежителей воздуха, косметических и гигиенических средств, антистатиков и т.д., фольга алюминиевая.
  • Бытовая, оргтехника и ее части: крупная и мелкая бытовая техника и ее части в любом состоянии (телевизоры, холодильники, стиральные машины, микроволновки, газовые плиты, электроприборы, электро- и водосчетчики и т.д.), оргтехника и ее части в любом состоянии (компьютеры, ноутбуки, сканеры, ксероксы и т.д.), сотовые телефоны в любом состоянии.
  • Линолеум: любого цвета, размера, толщины, кроме советского с ворсом на изнанке.
  • ТетраПак, ПюрПак, ЭлоПак: пакеты из-под молочных продуктов, пакеты из-под напитков и соков. Ополоснуть, смять.
  • Разнопласт: пластмассовые игрушки и их лом, пластиковая мебель и ее лом, пластмассовые цветочные и детские горшки, отходы пластиковых плинтусов и панелей, плечики для одежды, зубные щетки, бампера от автомашин, ящики пластмассовые из-под овощей и фруктов, пластмассовые ведра, тазы, лейки, ванночки, решетки и их лом, баночки пластмассовые из-под косметических средств, СД-диски, кассеты для видеомагнитофонов и магнитофонов без ленты.
  • Пластик твёрдый с маркировкой PET1, который делим на 2 вида: бутылочный (пластиковые бутылки из-под воды и напитков; флаконы из-под бытовой химии) и небутылочный (контейнера под пищевые продукты с маркировкой РЕТ1, упаковки из-под тортов, пластиковые одноразовые стаканчики с маркировкой РЕТ1, контейнеры из-под яиц с маркировкой РЕТ1). Крышечки снять, ополоснуть, смять.
  • Пластик 2/HDPE твёрдый: флаконы из-под бытовой химии, канистры, флаконы из-под лекарственных препаратов, бутылки из-под питьевых йогуртов. В чистом виде.
  • Крышечки, крышки: все виды пластиковых крышек любого размера и цвета от бутылок и флаконов.
  • Пластик 5РР: пластиковые стаканчики для пищевых продуктов (сметана, йогурт и т.д.), пластиковые ведерки для пищевых продуктов, контейнеры для пищевых продуктов (фарш, котлеты и т.д.), пластиковые крышки от стаканчиков и ведерок с маркировкой 5РР.
  • 6/ps, который делим на 3 вида: прозрачный, цветной и вспененный: прозрачные контейнеры от пищевых продуктов, цветные, непрозрачные контейнеры из-под пищевых продуктов, в том числе из-под йогуртов, лотки и подложки от полуфабрикатов и пищевых продуктов, контейнеры из-под яиц.
  • Пенопласт - разломать на мелкие кусочки.
  • Поролон: любого цвета и размера, губки для мытья посуды без абразивного слоя.
  • Подушки пуховые, перины пуховые.
  • Пакеты «майки»: пакеты - майки «Пятерочка», «Магнит», «Макси» и т.д., пакеты - майки черные, белые, цветные (с рисунком и без).
  • Пакетики прозрачные (шуршащие): пакетики прозрачные, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.
  • Пакетики прозрачно-зеленые (шуршащие): пакетики прозрачно - зеленые, применяемые в магазинах и супермаркетах для упаковки овощей и фруктов.
  • Пакеты «хрустящие»: пакеты из-под круп, пакеты из-под сахара, пакеты из-под макаронных изделий, пакеты из-под кондитерских изделий (конфеты, пряники, баранки, сушки и т.д.).
  • Просьба не приносить: пакетики из-под чипсов, семечек и т.д., пакеты из-под пельменей, пакеты из-под хлеба 5РР, пакеты с фольгированным слоем.
  • Пленка парниковая, стрейч-пленка (ПНД, ПЭВД, ПВД, LDPE): пленка полиэтиленовая (ПВД, ПЭВД, ПНД), стрейч - пленка, пакеты и пленка LDPE 4 (например: пакеты от OZON), пакеты подарочные (не фольгированные), пленка пупырчатая.
  • Макулатура и офисная бумага: книги, газеты, журналы, тетради, рекламные листовки и проспекты, тонкий картон (пачки из-под каш, чая и т.д), тонкая картонная упаковка из-под косметических средств, зубной пасты, лекарственных препаратов, календари и другая печатная глянцевая продукция, офисная белая бумага (черновики, архивы). Обязательно сложить максимально компактно и удалить все небумажные элементы - скрепки, пружинки, пластиковые окошки, проверить на ламинацию).
  • Картонные решетки из-под яиц, втулки картонные клееные, гильзы от бумажных полотенец, линолеума.
  • Гофрокартон: картонные коробки из гофрокартона в сложенном виде, листы из гофрокартона целые и резаные.
  • Поликарбонат.
  • Также в ходе акций зоозащитники с благодарностью примут гуманитарную и финансовую помощь для подопечных «Велеса».
     
Тэги: вторсырье, акция, Экология

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