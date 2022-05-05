Всероссийская онлайн-акция в поддержку Детского телефона доверия проходит в социальной сети ВКонтакте

05.05.2022 [Общество]

Всероссийская онлайн-акция в поддержку Детского телефона доверия проходит в социальной сети ВКонтакте. Главная цель этой акции – повысить информированность населения о деятельности Детского телефона доверия. Организатор мероприятия – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Экстренная психологическая помощь по номеру Детского телефона доверия 8 800 200-122 доступна для детей и их родителей на территории региона с 2010 года, круглосуточно и бесплатно.

– С 3 по 17 мая в региональной группе ВКонтакте «Марафон доверия – Вологодская область» размещен информационный пост о Детском телефоне доверия. Для продвижения полезной информации, участники онлайн-акции должны сделать репост и отметить в комментариях не менее трех друзей. В качестве бонуса вологжане получают стикерпак «Детский телефон доверия», – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

За активное участие в конкурсах и комментирование участников ждут и другие призы – например, сертификаты на покупки в онлайн-магазинах.  

Сообщается, что в прошлом году консультанты детского телефона доверия ответили более чем на 10 000 звонков. 

Так же с 3 по 17 мая этого года в рамках марафона пройдут мероприятия:

  1. «Не знаю, чего хочу: профориентационное тестирование подростков» на сайте Детского телефона доверия;
  2. онлайн-викторина «Знаете ли вы что?» на региональной интернет-площадке акции;
  3. «Детский телефон доверия и я». Работа творческой лаборатории с публикациями фоторабот, коллажей, комиксов о Детском телефоне доверия.

Подведение итогов и объявление лидеров акции состоится после 25 мая на интернет-ресурсе Фонда.

Фото: сайт правительства Вологодской области

Тэги: телефон, дети, психологи

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