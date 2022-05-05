Суд Санкт-Петербурга постановил, что цитата из антиутопии Оруэлла не дискредитирует ВС РФ

05.05.2022 [Общество]

Куйбышевский районный суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Алексея Подгорных. Мужчине вменяли «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Об этом 4 мая сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В протоколе об административных нарушениях сказано, что вечером 24 апреля Подгорный находился у Гостиного двора и держал плакат формата А2 с цитатой из антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла: «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила». От себя участник пикета добавил фразу «Хватит искажений». Тем самым Подгорный, по мнению полиции, дискредитировал армию России.

Суд решил, что «плакат содержит антонимы и словосочетания» и при этом «не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса». 

Тэги: протесты, суды

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