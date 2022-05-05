Житель Череповца стрелял из травматического пистолета по окнам соседского дома

В Череповце полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который из травматического пистолета стрелял по окнам дома на улице Ломоносова.

Об инцидент заявили жильцы нескольких квартир. Правоохранители обнаружили пули от травматического пистолета и установили, что подозреваемый живёт в соседнем доме и стрелял по окнам ночью. Выяснилось также, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

«Со слов задержанного, причиной такого поведения стал конфликт, произошедший много лет назад между ним и жильцами одной из квартир, окна которой мужчина безуспешно пытался испортить пневматическим оружием. Но из-за отсутствия навыка попадал по стеклопакетам чужих квартир», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мужчину передали бригаде «скорой» и направили на лечение в специализированную больницу. В его квартире нашли патроны и коробку из-под оружия. Полицейским предстоит выяснить, как к мужчине попал травматический пистолет. По фактам порчи имущества проводится проверка. Ущерб устанавливается.