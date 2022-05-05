В Череповецком районе тракторист через суд взыскал с бывшего работодателя компенсацию морального ущерба за профзаболевание

В Череповецком районе суд рассмотрел иск тракториста Г. к бывшему работодателю о взыскании компенсации морального ущерба за необеспечение безопасных условий труда.

Г. пояснил, что работал на тракторе больше 40 лет и уволился из-за невозможности выполнять должностные обязанности по состоянию здоровья — у него было выявлено профессиональное заболевание.

«Судом установлено, что истец длительное время подвергался воздействию вредных производственных факторов: по причине конструктивных недостатков машин, уровень производимой ими вибрации превышал предельно-допустимые нормы. Условия труда на рабочем месте отнесены к 3 классу вредности», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тракторист просил взыскать с работодателя 250 тысяч рублей возмещения морального вреда. Суд встал на его сторону и взыскал с ответчика указанную компенсацию, а также 13 тысяч рублей расходов на проведение судебной экспертизы.