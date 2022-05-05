1,7 млрд рублей направлено сельхозтоваропроизводителям региона для проведения посевной кампании

1,7 млрд рублей из бюджета направили сельхозтоваропроизводителям региона для проведения посевной кампании.Из них большую часть — 1,3 млрд. рублей — составляют средства областного бюджета.

Основными направлениями господдержки являются субсидии на проведение комплекса агротехнологических работ, производство молока и мяса, поддержку производства технических культур, семеноводства, племенного животноводства, возмещение затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов агропромышленного комплекса, на приобретение техники, машин и оборудования.

В этом году на господдержку сельхозтоваропроизводителям выделено на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данные средства аграрии могут использовать на приобретение материальных ресурсов, необходимых для проведения посевной кампании. Хозяйства всех категорий области запланировали провести весенний сев на площади 137 тыс. га, из них 98 тыс. га будут составлять яровые зерновые культуры.

В мае будут доведены до хозяйств региона еще 460 млн. рублей, из них 300 млн. — субсидии на поддержку производства молока.