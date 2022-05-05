Воспитанник череповецкого футбола Иван Сергеев стал чемпионом России в составе петербуржского клуба

Воспитанник череповецкого футбола Иван Сергеев, перешедший этой зимой из самарских «Крыльев Советов» в «Зенит», стал чемпионом России в составе петербуржского клуба.

Для того чтобы «Зениту» оформить чемпионство в прошедшие выходные за три тура до окончания турнира должно было совпасть несколько факторов. Во-первых, сами «зенитовцы» должны были обыграть московский «Локомотив». А во-вторых, главный преследователь «сине-бело-голубых» московское «Динамо» должно было проиграть «Уралу» из Екатеринбурга.

Для «Зенита» всё складывалось как нельзя лучше. «Бело-голубые» дома уступили «Уралу» 2:3. А «Зенит» в матче против «железнодорожников» пропустив первый, забил потом три и выиграл матч со счётом 3:1. Один мяч на свой счёт записал Иван Сергеев. Всего же у нападающего «Зенита» в этом сезоне 9 голов в Чемпионате России, три за петербургский клуб и 6 в форме уже бывшей команды — «Крылья Советов».

Иван Сергеев родился в Череповце, где и начинал заниматься футболом, играя за клуб ЛФК «Череповец-Аист». Первый тренер Олег Подружко. Затем были клубы второй и первой лиги, московское «Строгино», «Тамбов», «Торпедо» Москва, «Крылья Советов». В 2016 году футболист сыграл 7 матчей за ФК «Рига». И достиг чемпионство в составе «Зенита».