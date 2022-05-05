Вологда в 2022 году получит бюджетный кредит на замещение своих коммерческих обязательств. Сумма долга города перед банками — 2 миллиарда рублей, расходы на обслуживание и выплату процентов очень существенные. Бюджетные кредиты выдаются под минимальный процент — 0,1 годовых, а это значит, у города появится возможность направить сэкономленные средства на финансирование приоритетных социально-значимых вопросов. Сообщает депутата госдумы Валентина Артамонова.

«О том, что Вологде необходимо заменить коммерческие кредиты бюджетными, мы говорили с мэром города Сергеем Воропановым во время моей избирательной кампании. Рада, что удалось решить этот вопрос в ходе обсуждения поправок в Бюджетный кодекс с коллегами из комитета по бюджету и налогам Государственной Думы. Поправками предлагалась реструктуризация коммерческих обязательств только региональным бюджетам, мы добавили туда пункт о том, что муниципалитеты также должны иметь такую возможность», — пишет депутат.

Департамент финансов области проведет всю необходимую работу с Минфином для того, чтобы Вологда в самое ближайшее время получила бюджетный кредит и закрыла вопрос с коммерческими обязательствами.