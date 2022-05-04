Главный тренер череповецкой «Северстали» дебютировал в сборной России по хоккею

04.05.2022 [Спорт]

Андрей Разин вошел в тренерский штаб главного тренера сборной Сергея Зубова, на товарищеских матчах против сборной Республики Беларусь, которые прошли 1 и 2 мая в Твери. Для Разина это был первый опыт в качестве тренера Сборной, ранее он выступал только в качестве тренера-консультанта, но на «тренерском мостике» не присутствовал.

Сами же игры завершились со счетом 5:2 и 3:2 в овертайме в пользу сборной России. За российскую сборную выступал нападающий «Северстали» Никита Гуслистов, который сыграл оба матча, но набранными очками не отметился. А вот в сборную Беларуси были вызваны сразу два нападающих из Череповца, Егор Чезганов и Владислав Кодола. А так же экс-голкипер «Северстали» Константин Шостак.

Егор Чезганов в двух матчах против сборной России забросил две шайбы и стал лучшим игроком своей команды в первой игре. У Кодолы в двух матчах две результативные передачи.

Отметим, что в этом году сборная России, из-за всем известных событий, отстранена от участия в Чемпионате мира. Вместо этого россияне сыграют на ещё одном Товарищеском турнире, «Лига Ставок — Кубок Санкт-Петербурга» с 5 по 8 мая. На этом турнире к сборным России и Беларуси присоединится ещё и Молодежная сборная России.

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