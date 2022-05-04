Трёх пенсионерок из Череповца мошенники обманули на 740 тысяч рублей

Мошенники обманули 82-летнюю, 81-летнюю и 87-летнюю жительниц Череповца.

Все потерпевшие рассказали, что им звонили неизвестные люди. Собеседники убеждали женщин в том, что их родственники попали в беду, и имеют некие проблемы с законом.

«Для быстрого разрешения спорных ситуаций необходимо было передать деньги курьеру. Первая череповчанка отдала мошенникам 340 тысяч рублей, вторая 300 тысяч рублей, а третья 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Общая сумма ущерба составила 740 тысяч рублей. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.