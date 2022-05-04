Сбер отключат от SWIFT

Еврокомиссия предложила отключить от SWIFT «Сбер» и еще два крупных российских банка в рамках шестого пакета санкций.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

«Этим мы ударяем по банкам, которые системно важны для российской экономики, и возможностям Путина покрыть ущерб от разрушений. Это усилит изоляцию российского финансового сектора от мировой системы», — сказала она.

Под удар также могут попасть еще два банка, какие, не уточняется. Отключение банков от SWIFT анонсировали перед шестым пакетом санкций, который должен быть принят 4 мая.