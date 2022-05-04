Лосят, которые остались без мамы в лесах Вологодской области, отправят в заказник соседнего региона

04.05.2022 [Общество]

Лосята, оставшиеся без мамы, отправились в заказник Сумароковский Костромской области. В майские праздники их нашли в Грязовецком районе местные жители. Мамы по близости не было.

«Спустя сутки лосиха так и не вернулась за потомством. Малыши были одни и практически без сил. Охотники обратились к ветеринарам за помощью. Лосятам примерно семь дней», — сообщает Управление етеренарии Вологодской области. 

Ветеринары осмотрели пациентов, напоили тёплой водой и сделали капельницы. Теперь их ждет реабилитация на лосеферме.

Тэги: лосята

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Лосят, которые остались без мамы в лесах Вологодской области, отправят в заказник соседнего региона
 
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