Лосят, которые остались без мамы в лесах Вологодской области, отправят в заказник соседнего региона

Лосята, оставшиеся без мамы, отправились в заказник Сумароковский Костромской области. В майские праздники их нашли в Грязовецком районе местные жители. Мамы по близости не было.

«Спустя сутки лосиха так и не вернулась за потомством. Малыши были одни и практически без сил. Охотники обратились к ветеринарам за помощью. Лосятам примерно семь дней», — сообщает Управление етеренарии Вологодской области.

Ветеринары осмотрели пациентов, напоили тёплой водой и сделали капельницы. Теперь их ждет реабилитация на лосеферме.