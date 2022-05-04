Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Череповецком районе

04.05.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе семилетний и девятилетний мальчики пострадали в аварии на 123 километре автодороги А-114.

ДТП произошло 3 мая в 16:40. По предварительным данным, дети находились в автомобиле «Хендай Гетс» под управлением 48-летней женщины. Во время движения у машины повредилось колесо. Авто врезалось в отбойник, а после его отбросило на «Хендай Солярис», которым управлял 49-летний мужчина.

Пострадавших с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что 1 мая на трассе в Бабушкинском районе перевернулся автомобиль Лада Приора. Водитель погиб.

Тэги: ДТП с ребенком, пострадали дети, авария

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