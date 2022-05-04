Надгробный покров преподобного Игнатия Прилуцкого восстанавливают реставраторы в Вологде

04.05.2022 [Культура]

Надгробный покров преподобного Игнатия Прилуцкого восстанавливают реставраторы в Вологде. Покров – это холст и шелковая ткань с золотым и серебряным шитьем, который насчитывает более 500 лет.

Этот покров передал в Спасо-Прилуцкий монастырь боярин Илья Данилович Миловславский в 1650-х годах. 

Реставрацию выполняет Дарья Петрова, сотрудник отдела реставрации фондовых коллекций Вологодского музея-заповедника.

– На реставрацию покров преподобного Игнатия Прилуцкого поступил в аварийном состоянии, с многочисленными утратами и разрывами шелкового фона. Золотные нити вышивки кайм потемнели, значительно деформировались, в некоторых местах утрачены. Ранее покров не реставрировался, – рассказывают сотрудники музея.

В процессе реставрации экспонат очистили от загрязнений, устранили деформацию золотных нитей вышивки на каймах. Сейчас реставратор продолжает укреплять обветшавшие шелковые ткани фона на каймах, нити вышивки укладываются на прежнее место.

В следующем году отреставрированное произведение будет демонстрироваться на выставке, посвященной вологодским святым.

Напомним, что Иван (Иоанн) Андреевич, святой Игнатий Прилуцкий (1477-1523) — сын углицкого князя Андрея Васильевича Горяя. 

После заточении князя Андрея в 1492 году, великий князь Иван III заточил и его детей Ивана и Дмитрия в Переславле-Залесском. Согласно углицкой летописи, угличане, недовольные притеснениями великокняжеского наместника, подготовили заговор для освобождения детей Андрея, но великий князь предупредил их, расселив по другим городам многих углицких граждан.

После смерти отца в 1493 году братьев перевели в Спасо-Прилуцкий монастырь под Вологдой, где Иван скончался в оковах 19 мая 1523 года под именем схимонаха Игнатия. Позднее православная церковь причла его к лику святых. Дмитрий умер там же после 1540 года.
 

Тэги: реставрация, Спасо-Прилуцкий монастырь, вышивка, история

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