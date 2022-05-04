В Вологде суд постановил снести автомойку на улице Можайского

В Вологде суд рассмотрел иск администрации города о сносе самовольной постройки на улице Можайского.

Речь идёт о здании автомойки. По данным прокурорской проверки, участок находится в собственности физического лица и был поставлен на государственный кадастровый учёт в 2006 году. Установлено, что разрешение на капитальное строительство на данном участке не выдавалось. Кроме того, при размещении объекта было нарушено расстояние санитарно-защитной зоны.

«По результатам проверки прокуратурой города в администрацию г. Вологды внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого администрацией г. Вологды направлено исковое заявление в арбитражный суд Вологодской области о сносе самовольной постройки в течение трёх месяцев», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Требования о сносе постройки были удовлетворены.