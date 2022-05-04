В Белозерске теплоход не мог пройти через канал из-за скопившегося в воде мусора

04.05.2022 [Общество]

В Белозерске жители обеспокоены тем, что каждый год перед ильинской лавой скапливается озеро мусора, которое мешает идти судам. 

«Вот уже несколько лет, в период освобождения канала ото льда, мы наблюдаем такую картину: перед ильинской лавой скапливается озеро мусора. Чего там только не плавает — большие и маленькие коряги, камыш и засохшая трава, бутылки и банки, а сегодня еще и трап приплыл. И все это в течение нескольких дней болтается, и никто не видит. Сегодня сотрудница лавы, чтобы пропустить теплоход, развести её не смогла — мешает мусор. В результате теплоход „Лебедь“ толкал носом, чтобы пройти», — пишет жительница Белозерска Вера Проняева. 

Она отмечает, что с каждым отводом и заводом лавы, часть мусора освобождается от плена, отправляясь в плавание дальше вместе с масляными пятнами, и разделяются по течению, одни в канал, другие в прорезь и озеро.

«И вот вопрос? Так кто должен был предотвратить попадание грязи в наши источники? Опять городская администрация? А мы считаем, что в акватории порта и техучастка столько сильной техники, что им „раз плюнуть“ выловить всю грязь и отправить по назначению. Но почему-то никто не видит, а Росприроднадзор не контролирует. Что это у нас так заразно ничего не видеть, как будто никого не касается»? — заключила женщина. 

В Администрации Белозерского района тем временем сообщили, что «Череповецкий район водных путей и судоходства приступили к работе по расчистке затора».

Тэги: Экология, мусор

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