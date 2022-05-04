В Великоустюгском районе мужчина получил ожоги при пожаре в деревянном доме

В посёлке Полдарса Великоустюгского района 48-летний мужчина получил ожоги при пожаре в шестиквартирном деревянном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Сообщение о возгорании на улице Александра Попова поступило 3 мая в 14:51. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Две квартиры сгорели полностью. Четверо жильцов дома самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных. Пострадавшего госпитализировали.

Предварительные причины пожара — неосторожное обращение с огнём или неисправность электрооборудования.