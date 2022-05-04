Театрализованную программу о прифронтовой Вологде подготовил Вологодский музей-заповедник

04.05.2022 [Культура]

Театрализованную программу «Город. Человек. Война» подготовили сотрудники Вологодского музея-заповедника.

– Вы сможете узнать, как жили вологжане во время Великой Отечественной войны, чем помогали фронту, имена каких героев-земляков вписаны в историю Великой Победы и как сложились их судьбы и судьбы обычных горожан, – говорится в анонсе мероприятия.

Участникам программы предложат определить назначение предметов военного времени и почитать письма с фронта. Программу сопровождают звуковые эффекты, видеоматериалы, театрализация.

Мероприятие рассчитано на школьников и взрослых посетителей.

Начало программы 9 мая в 12:00.

Также можно оформить коллективную заявку на проведение программы в удобное для вас время по телефону экскурсионного отдела 72-25-11.

Тэги: ВОВ, история, Вологодский музей-заповедник

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