Вологодская команда «Варяги», имеющая статус сборной области, стала победителем детского турнира по американскому футболу, который прошел в Самаре 1 и 2 мая.
В финале среди юношей 2007–2008 года рождения вологжане по сумме двухматчевого противостояния обыграли местных «Медведей». Первая игра завершилась со счетом 12:14 в пользу Самары. Зато во втором матче вологжане просто разгромили своего соперника 34:2 и завоевали титул чемпионов России среди юношей до 16 лет.
Вологодская команда «Варяги» стала победителем детского турнира по американскому футболу
Вологодская команда «Варяги», имеющая статус сборной области, стала победителем детского турнира по американскому футболу, который прошел в Самаре 1 и 2 мая.
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