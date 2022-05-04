Вологодская команда «Варяги» стала победителем детского турнира по американскому футболу

Вологодская команда «Варяги», имеющая статус сборной области, стала победителем детского турнира по американскому футболу, который прошел в Самаре 1 и 2 мая.



В финале среди юношей 2007–2008 года рождения вологжане по сумме двухматчевого противостояния обыграли местных «Медведей». Первая игра завершилась со счетом 12:14 в пользу Самары. Зато во втором матче вологжане просто разгромили своего соперника 34:2 и завоевали титул чемпионов России среди юношей до 16 лет.